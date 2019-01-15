Халеп вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла у Кайи Канепи в матче первого круга Australian Open. Ее соперницей станет София Кенин из США, которая ранее обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай) - Доминика Цибулкова (Словакия, 26) - 6:2, 4:6, 6:2

Симона Халеп (Румыния, 1) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:7 (2:7), 6:4, 6:2