Халеп вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда она обыграла американку Софию Кенин - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты.

Следующей соперницей румынки будет американка Винус Уильямс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - София Кенин (США) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

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