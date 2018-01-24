Халеп вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп переиграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале Australian Open. Матч длился 1 час 12 минут.
В полуфинале Халеп сыграет с немкой Ангелик Кербер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Халеп (Румыния, 1) - Плишкова Кар. (Чехия, 6) - 6:3, 6:2
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ValeraK
Халеп...между сиськами и теннисом выбрала теннис. Это респект, обычно все панельные и подиумные доски наоборот в погоне за сиськами.
15:24
Бней Иегуда
Сима и Энджи, поздравления!) Играли обе супер!) Полуфиналы будут вкусные.) Халеп, Кербер, Мертенс выиграли титулы уже в этом сезоне, а Каро, как мы помним, Итоговый в конце прошлого сезона.)
10:17
inachipoch
ЧМОка за одно утро "поднял" у буков пару квартир. Завидую.
09:42
rusfed 2.0
Возьмет ли Первая ракетка хотя бы один Шлем?
09:35