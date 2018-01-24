09:18 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп вышла в полуфинал Australian Open

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп переиграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале Australian Open. Матч длился 1 час 12 минут.

В полуфинале Халеп сыграет с немкой Ангелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 1) - Плишкова Кар. (Чехия, 6) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ValeraK

Халеп...между сиськами и теннисом выбрала теннис. Это респект, обычно все панельные и подиумные доски наоборот в погоне за сиськами.

15:24

Бней Иегуда

Сима и Энджи, поздравления!) Играли обе супер!) Полуфиналы будут вкусные.) Халеп, Кербер, Мертенс выиграли титулы уже в этом сезоне, а Каро, как мы помним, Итоговый в конце прошлого сезона.)

10:17

inachipoch

ЧМОка за одно утро "поднял" у буков пару квартир. Завидую.

09:42

rusfed 2.0

Возьмет ли Первая ракетка хотя бы один Шлем?

09:35