Халеп вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп переиграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале Australian Open. Матч длился 1 час 12 минут.

В полуфинале Халеп сыграет с немкой Ангелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 1) - Плишкова Кар. (Чехия, 6) - 6:3, 6:2