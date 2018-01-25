Халеп вышла в финал Australian Open, обыграв Кербер

В матче полуфинала Australian Open первая "сеяная" турнира Симона Халеп одержала победу над немкой Ангелик Кербер – 6:3, 4:6, 9:7.
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. В финале первая ракетка мира встретится со второй "сеяной" Каролин Возняцки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Халеп (Румыния, 1) – Кербер (Германия, 21) – 6:3, 4:6, 9:7
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inachipoch
Бней Иегуда При этом не забываем про скромные физ. данные у Халеп.) 11:51------------- ЧМОка, при этом не забываем про твои скромные умст. данные.
18:25
Женек10
у чмошки совсем крыша улетела, сам с собой переписывается
16:47
oleg.bob
Грудастая румынка, как никто другой, заслужила выхода в финал и даже победы. Заслужила всей своей карьерой!
15:45
shpasic
Бней Иегуда - 14:47 24 ЯНВАРЯ - Самый предсказуемый матч в полуфинале Кербер-Халеп. У Симоны травма, итак далеко прошла, чудес больше не будет, хотя играла сегодня почти безупречно.) Думаю, Энджи не будет иметь особых проблем.)
13:09
tulupp
Бней Иегуда. Это две бездарности, за 10 лет в топе дождались того, что все ушли, а они остались одни и наконец то выиграют, на безрыбье и рак рыба. Нет теннисисток, придется смотреть на героинь глянцевых журналов.
11:58
Don
ЧМОка, конечно не делали, что ты, ты хоть погугли что ли, раз мама интернет оплатила))) Только твой шлак играет в эпоху шлака))) А Звонарёва, Дементьева, Сафина играли в эпоху Энен, Клийстерс, Дэвенпорт, Каприати, братьев-мутантов, Моресмо, Кузнецовой, Шараповой и т.д.))) Твоему шлаку такое даже во сне не приснится, все эти халепы в эту эпоху даже в двадцатку не попали бы)))
11:55
Бней Иегуда
При этом не забываем про скромные физ. данные у Халеп.)
11:51
Бней Иегуда
Я скажу так, 85 виннеров для бабского матча -это мегакруто.) Игра однозначно идёт в золотую коллекцию тенниса.) Естественно, ни Звонарёва, ни Дементьева. ни Сафина никогда в жизни не делали по полтосу виннеров за игру.)) Это для них предел мечтаний.))
11:48
Новоуепинни
Бней Иегуда Новоуепинни Возняцки со всеми топами играла на Итоговом.) И у всех выиграла.) Остапенко свой мэйджор тоже взяла.) Если это так просто, то пусть попробуют повторить Касаткина с Павлюченковой.)) 11:30 ---------------- С таким шлаком типа Касаткиной, Павлюченковой, Весниной или Макаровой сравнивать некорректно, бгг. Все равно что базарить о том, почему Реал проиграл Барселоне, а потом сказануть, что пусть тогда Спартак у Реала выиграет, если думает что легко, бгг
11:40
Бней Иегуда
Возняцки дружит с Сереной и Винус. и тренируется с ними.) Они её играть и научили, отсюда такой прогресс в результатах.) Молодец, Каро!))
11:32
Бней Иегуда
Новоуепинни Возняцки со всеми топами играла на Итоговом.) И у всех выиграла.) Остапенко свой мэйджор тоже взяла.) Если это так просто, то пусть попробуют повторить Касаткина с Павлюченковой.))
11:30
Новоуепинни
Бней Иегуда В нижней части сетки тоже были сильные игроки: Винус, Свитолина, Остапенко, Стивенс, Гёргес. Всё справедливо, в финале две лучшие на данный момент.) 11:21 -------------------- Ахаха, Гергес и Остапенко, бгг. Еще бы Петкович к топам причислил, бгг. А че - какая-то ноунеймка Мертенс не достойна чтоле в этот список? Полуфинал же ТБШ формально-то, бгг. Хоть ни она, ни Возняцкая вообще ни с кем толковым даже не играли ))
11:27
Бней Иегуда
Всем кому не нравится, и теннис не торт, советую преместиться на корт № 49 и насладиться по видимому феноменальным теннисом Макаровой и Весниной, бгг.)) Там наверное теннисных изысков гораздо больше, чем в игре Халеп и Кербер.)) Правда в одиночном разряде Леночку и Катеньку вынесли в первом круге.)) Несмотря на всю их вариативность.))
11:24
Новоуепинни
И так-то да - играть некому, один шлак. Нескока лет назад 1 раз в пятилетку кто-то из баб БШ случайно выигрывал, типа Бартоли. А щас в порядке вещей - одно случайное дно типа Остапенко или ничем не примечательные старые ковырялки типа Халеп или Возняцкой пользуются ситуацией и куда-то лезут. Профанация
11:24
Бней Иегуда
В нижней части сетки тоже были сильные игроки: Винус, Свитолина, Остапенко, Стивенс, Гёргес. Всё справедливо, в финале две лучшие на данный момент.)
11:21
Новоуепинни
Халеп трусливая, сольет финал. Скриньте
11:19
tulupp
Эпичненько!)) Матч-шедевр!) Симу с победой, Энджи с блестящей игрой!)) Ждём суперфинал!) Две лучшие теннисистки мира, у обеих 3-й финал, на кону титул и звание первой ракетки мира.) Две бездарности под сраку лет при полном кризисе в теннисе наконец то вышли в финал и сыграют меж собой. Дождались декрета Брата, травмы руки Квитовой и проблем Маши.
11:19
rusfed 2.0
Симоночка травмирована ровно так же, как много лет была травмирована Сереночка. В фантазиях пациента палаты № 6
11:17
rusfed 2.0
Видел третью партию - игра была феерическая. Хорошо, что сет не затянулся до бесконечного. У Халеп хорошие шансы выиграть первый в карьере ТБШ
11:16
Бней Иегуда
LZ68 Неплохо так травмированная Симоночка играет, бгг))) 11:01 ----------------------------- С травмой голеностопа играет.) Почитай, в интернете есть об этом инфа, если не найдёшь - помогу.)
11:15
Новоуепинни
По одной стороне сетки Халеп, Кербер, Кис, Плишкова, Мугуруза друг друга выбивают. По другой - совсем шлак вместе с Возняцкой, кот-ая играет только с таким же шлаком, как сама, и проходит в финал. Имхо коррупция. Пора прошерстить эту теннисную лавочку на предмет коррупции. ФИФА уже подбомбили чутка, пора и там прочесать
11:11
кедрнедр1994
Кербер разочаровала своей игрой, порой не знала что делать и тупо перекидовала мяч. Длиный матч это результат усталости и ошибок симоны чем заслуга кербер.
11:11
Don
Два шлака встретятся в финале, из двух шлаков решится какой шлак круче) Дааа, как же обмельчал женский теннис) Представляю что бы с ними сделала даже не Энен или Дэвенпорт, а Сафина или Звонарева в свои лучшие годы, я уж не говорю про Дементьеву, Шарапову и т.д., две вкусные бараночки бы были)
11:02
LZ68
Неплохо так травмированная Симоночка играет, бгг)))
11:01
Бней Иегуда
50 виннеров у Симонки!)) В матче против Самой Энджи!)) Улёт!))
10:54
джо
Знатная заруба! Великолепный матч, женский теннис стал наконец то женским. Думаю Симона выиграет в финале.
10:53
Бней Иегуда
Эпичненько!)) Матч-шедевр!) Симу с победой, Энджи с блестящей игрой!)) Ждём суперфинал!) Две лучшие теннисистки мира, у обеих 3-й финал, на кону титул и звание первой ракетки мира.)
10:50
Romka3101
Супер-матч девчонки выдали
10:49