Халеп вышла в финал Australian Open, обыграв Кербер

В матче полуфинала Australian Open первая "сеяная" турнира Симона Халеп одержала победу над немкой Ангелик Кербер – 6:3, 4:6, 9:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. В финале первая ракетка мира встретится со второй "сеяной" Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Халеп (Румыния, 1) – Кербер (Германия, 21) – 6:3, 4:6, 9:7

Турнирная таблица – здесь