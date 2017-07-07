Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдона

Румынка Симона Халеп переиграла китаянку Пэн Шуай в матче третьего круга Уимблдона. В другой встрече хорватка Ана Конюх выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 2) - Пэн Шуай (Китай) - 6:4, 7:6 (9:7)

Конюх (Хорватия, 27) - Цибулкова (Словакия, 8) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:4