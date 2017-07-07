Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдона

Румынка Симона Халеп переиграла китаянку Пэн Шуай в матче третьего круга Уимблдона. В другой встрече хорватка Ана Конюх выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Халеп (Румыния, 2) - Пэн Шуай (Китай) - 6:4, 7:6 (9:7)
Конюх (Хорватия, 27) - Цибулкова (Словакия, 8) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:4
Zlon
в 1/8 она вышла..опечатка
20:12 7 июля
Slim Taller
А почему это она вышла в четвертьфинал если только третий круг сейчас идёт?! 1-64,1-32,1-16.
19:14 7 июля