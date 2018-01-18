Халеп – в третьем круге Australian Open

Румынка Симона Халеп победила канадку Эжени Бушар во втором круге Australian Open. Первая ракетка мира отдала сопернице 4 гейма – 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Халеп будет американка Лорен Дэвис.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Халеп (Румыния, 1) – Бушар (Канада) – 6:2, 6:2
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shpasic
ну, тут уж нечему удивляться, тут точно "читалось")) Эжени очень спешила на очередное свидание с фанатом.
14:07