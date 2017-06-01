Халеп сыграет с Касаткиной в третьем круге Roland Garros

Румынка Симона Халеп в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию во втором круге Roland Garros. Ее следующей соперницей станет россиянка Дарья Касаткина.

Хозяйка корта Каролин Гарсия оказалась сильнее соотечественницы Хлоэ Паке и теперь встретится с Си Сувэй из Тайваня. Канадка Эжени Бушар уступила Анастасии Севастовой из Латвии, а словачка Магдалена Рыбарикова – колумбийке Мариане Дуке-Мариньо.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Халеп (Румыния, 3) – Мария (Германия) – 6:4, 6:3

Дуке-Мариньо (Колумбия) – Рыбарикова (Словакия) – 1:6, 6:3, 8:6

Гарсия (Франция, 28) – Паке (Франция, WC) – 7:5, 6:4

Севастова (Латвия, 17) – Бушар (Канада) – 6:3, 6:0

Виттхефт (Германия) – Пармантье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5)