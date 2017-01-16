Халеп проиграла Роджерс в первом круге Australian Open

Четвертая сеяная Australian Open Симона Халеп в первом круге турнира проиграла американке Шелби Роджерс. Матч завершился в двух сетах - 6:3, 6:1. Также во второй круг вышли Моника Пуиг из Пуэрто-Рико и китаянка Дуань Инин.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Первый круг

Роджерс (США) - Халеп (Румыния, 4) - 6:3, 6:1

Дуань (Китай) - Шрамкова (Словакия) - 6:3, 6:4

Пуиг (Пуэрто-Рико) - Тиг (Румыния) - 6:0, 6:1