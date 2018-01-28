13:53 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп попала в больницу после финала Australian Open

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Румынка Симона Халеп после финала Australian Open, в котором она уступила Каролине Возняцки из Дании со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6 , попала в больницу. Как сообщает ESPN, она провела там четыре часа в связи с обезовживанием.

Ранее стало известно, что Халеп отказалась от участия в St. Petersburg Ladies Trophy из-за повреждения лодыжки.

 
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Хрю-хрю

Симона является примером целеустремлённости и силы воли. Ради большого спорта она решилась на серьёзную операцию по уменьшению груди. Такие спортсменки вызывают только уважение.

16:21

oleg.bob

Здоровья тебе, Симочка!

15:51

Bossonn

Выздоравливай! Мы тебя ждем!

15:13