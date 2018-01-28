Халеп попала в больницу после финала Australian Open

Румынка Симона Халеп после финала Australian Open, в котором она уступила Каролине Возняцки из Дании со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6 , попала в больницу. Как сообщает ESPN, она провела там четыре часа в связи с обезовживанием.

Ранее стало известно, что Халеп отказалась от участия в St. Petersburg Ladies Trophy из-за повреждения лодыжки.