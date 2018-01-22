Халеп победила Осаку в 1/8 финала Australian Open

Румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал Australian Open. Первая ракетка мира победила японку Наоми Осаку со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Барбора Стрыцова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Халеп (Румыния, 1) – Осака (Япония) – 6:3, 6:2