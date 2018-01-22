10:34 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп победила Осаку в 1/8 финала Australian Open

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Румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал Australian Open. Первая ракетка мира победила японку Наоми Осаку со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Барбора Стрыцова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Халеп (Румыния, 1) – Осака (Япония) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

Бней Иегуда - Чакветадзе мой прогноз заценила.)) Отдаёт Осаке минимум сет.)) - 23:36 21 ЯНВАРЯ

12:02

alexzander

rusfed 2.0 Да...............без комментариев,не мышонок,не лягушка, а неведома зверушка) Сейчас еще и лица мерещатся ему, бедная ЧМОка,совсем плоха становится!!!

11:19

Бней Иегуда

Ай да Симонка!)) С травмой, на уколах!) Боец!) Не зря её в пресс не включил.)) Ну а Чакветадзе очередной прогноз в пролёте, бгг, мегаыксперд.))

11:14

rusfed 2.0

alexzander, он щас со своим экспрессом на Тима лопухнется еще. Лошара редкостный

10:56

alexzander

Сорри, проГноз

10:37

alexzander

Очередной "чудо-погноз" не сбылся.................................Бней Иегуда По прогнозам - могу халявную ставку с хорошим кэфом подкинуть плебсу.) Берите победу Осаки завтра с хорошим кэфом, у Симоны слишком серьёзная травма, рецидив с прошлых сезонов, голеностопы, завтра у неё последний матч здесь, как ни прискорбно её поклонникам.) А у Осаки большое будущее, девочка прогрессирует семимильными шагами.)

10:37