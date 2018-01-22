Халеп победила Осаку в 1/8 финала Australian Open

Румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал Australian Open. Первая ракетка мира победила японку Наоми Осаку со счетом 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Барбора Стрыцова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Халеп (Румыния, 1) – Осака (Япония) – 6:3, 6:2
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shpasic
Бней Иегуда - Чакветадзе мой прогноз заценила.)) Отдаёт Осаке минимум сет.)) - 23:36 21 ЯНВАРЯ
12:02
alexzander
rusfed 2.0 Да...............без комментариев,не мышонок,не лягушка, а неведома зверушка) Сейчас еще и лица мерещатся ему, бедная ЧМОка,совсем плоха становится!!!
11:19
Бней Иегуда
Ай да Симонка!)) С травмой, на уколах!) Боец!) Не зря её в пресс не включил.)) Ну а Чакветадзе очередной прогноз в пролёте, бгг, мегаыксперд.))
11:14
rusfed 2.0
alexzander, он щас со своим экспрессом на Тима лопухнется еще. Лошара редкостный
10:56
alexzander
Сорри, проГноз
10:37
alexzander
Очередной "чудо-погноз" не сбылся.................................Бней Иегуда По прогнозам - могу халявную ставку с хорошим кэфом подкинуть плебсу.) Берите победу Осаки завтра с хорошим кэфом, у Симоны слишком серьёзная травма, рецидив с прошлых сезонов, голеностопы, завтра у неё последний матч здесь, как ни прискорбно её поклонникам.) А у Осаки большое будущее, девочка прогрессирует семимильными шагами.)
10:37