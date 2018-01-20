Халеп победила Дэвис в третьем круге Australian Open, выиграв третий сет со счетом 15:13

Румынка Симона Халеп переиграла американку Лорен Дэвис в матче третьего круга Australian Open. В других встречах Ана Богдан из Румынии проиграла Мэдисон Кис из США, чешка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Люси Шафаржовой, а француженка Каролин Гарсия одолела Александру Соснович из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кис (США, 17) - Богдан (Румыния) - 6:3, 6:4

Кар. Плишкова (Чехия, 6) - Шафаржова (Чехия, 29) - 7:6 (8:6), 7:5

Гарсия (Франция, 8) - Соснович (Белоруссия) - 6:3, 5:7, 6:2

Халеп (Румыния, 1) - Дэвис (США) - 4:6, 6:4, 15:13