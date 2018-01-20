Халеп победила Дэвис в третьем круге Australian Open, выиграв третий сет со счетом 15:13

Румынка Симона Халеп переиграла американку Лорен Дэвис в матче третьего круга Australian Open. В других встречах Ана Богдан из Румынии проиграла Мэдисон Кис из США, чешка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Люси Шафаржовой, а француженка Каролин Гарсия одолела Александру Соснович из Белоруссии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кис (США, 17) - Богдан (Румыния) - 6:3, 6:4
Кар. Плишкова (Чехия, 6) - Шафаржова (Чехия, 29) - 7:6 (8:6), 7:5
Гарсия (Франция, 8) - Соснович (Белоруссия) - 6:3, 5:7, 6:2
Халеп (Румыния, 1) - Дэвис (США) - 4:6, 6:4, 15:13
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fifa_guru
надеюсь румынка будет недолго мучиться в следующем круге и быстро сольется ))
11:10
shpasic
вынесла мусор даже с травмой, бгг))
09:54
Бней Иегуда
Что примечательно, Симона играет с серьёзной травмой голеностопа, тем не менее смогла отыграть тройной матчбол.) У Лорен хорошие перспективы.) А вообще, несмотря на 4 часа удовольствия от просмотра, надо вводить тайбрек.)
09:40
Bee
Понравились не только сама игра, но и поведение обеих теннисисток. Даже когда американка два раза брала медицинский таймаут, Халеп просто ожидала не выказывая эмоций. И реакция на выигрыш тоже порадовала и интервью. Дэвид очень перспективна, как и многие американки, буду за ней следить.
08:38
Бней Иегуда
Эпичненько зарубились.))
07:55