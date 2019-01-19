Халеп обыграла Винус Уильямс и вышла на Серену в 1/8 финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Винус Уильямс (6:2, 6:3) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 18 минут. Румынка посеяна на турнире под первым номером.
В следующем раунде Халеп сыграет с сестрой Винус - Сереной Уильямс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 1) - Винус Уильямс (США) - 6:2, 6:3
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