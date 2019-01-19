Халеп обыграла Винус Уильямс и вышла на Серену в 1/8 финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Винус Уильямс (6:2, 6:3) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 18 минут. Румынка посеяна на турнире под первым номером.

В следующем раунде Халеп сыграет с сестрой Винус - Сереной Уильямс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Винус Уильямс (США) - 6:2, 6:3