Халеп обыграла Таунсенд и вышла в третий круг Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Тэйлор Таунсенд (6:3, 6:1) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и восемь минут.

В следующем раунде румынка сыграет с немкой Андреа Петкович.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Тэйлор Таунсенд (США, WC) - 6:3, 6:1

Леся Цуренко (Украина) - Коко Вандевеге (США, 15) - 3:6, 6:4, 6:0