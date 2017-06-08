Халеп обыграла Плишкову и сыграет с Остапенко в финале Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Каролину Плишкову (6:4, 3:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros. В финале Халеп встретится с 20-летней латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в своем матче была сильнее Тимеа Бачински.

Напомним, что финал состоится 10 июня в 16.00 по московскому времени.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Халеп (Румыния, 3) – Плишкова Кар. (Чехия, 2) – 6:4, 3:6, 6:3