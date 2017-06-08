21:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Халеп обыграла Плишкову и сыграет с Остапенко в финале Roland Garros

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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Каролину Плишкову (6:4, 3:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros. В финале Халеп встретится с 20-летней латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в своем матче была сильнее Тимеа Бачински.

Напомним, что финал состоится 10 июня в 16.00 по московскому времени.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Халеп (Румыния, 3) – Плишкова Кар. (Чехия, 2) – 6:4, 3:6, 6:3

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КОММЕНТАРИИ (17)
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tryam

финал показал, что бывает когда настоящие звезды как Шарапова Вильямс Азаренко не играют...всякое не пойми кто в финале....смех

22:49

Denissimo

Boleijj protiv вот никогда таких не было, и вот опять...

22:32

Tomas-boy.

Кстати, детский тест на наличие хоть каких-либо признаков мозга никто не прошёл из пытавшихся.)) Включая и главного КБ-брата Томасика.)) Хотя ответ очевиден.)) Ржунимагу!))

22:20

diskmen

Если бы я был ЧМОКА, то я бы сказал, лакомая булочка для Халеп и поставил ковычки.))

22:15

Tomas-boy.

Boleijj protiv Я так понял ты из-за выноса Свитолиной на неё взъелся?)) Каких неудачниц? Она саму Серену обыгрывала на Итоговом. Сейчас сильнее Халеп в туре никого нет, кроме самой Королевы, которая в декрете, это объективная реальность.) И не принижай тур, раньше всегда трава была зеленее, знаем.)) Но если повнимательнее взглянуть на десятки из прошлых эпох, там стока всякого "добра" было, что без слёз не взглянешь.))

22:14

Boleijj protiv

Tomas-boy. ---------- Твоя Халеп умеет обыгрывать только неудачниц, какая история еще. Сдуется после нескольких крупных побед.

22:05

inachipoch

Tomas-boy. Каро могла стать №1 в случае победы, но Халеп сейчас объективно лучшая. Пора брать первый мэйджор и возглавлять рейтинг.) 21:16------------------- ЧМОка, у тебя иссякла твоя скудная фантазия на новые клички?

22:02

Tomas-boy.

Остапенко тоже заявила о себе, должно быть большое будущее.) И кумир у неё правильный.))

21:41

Tomas-boy.

Boleijj protiv Халеп как раз таки не Г, а элита.) Не имея выдающихся физ. данных делает всех за счёт умного тенниса. По окончании карьеры безусловно войдёт в Топ лучших всех времён.) Я думаю и больших побед у неё впереди немало.))

21:37

Boleijj protiv

ki ---------------- Привыкайте, женский тур надолго будет такой

21:37

Boleijj protiv

PallMall ------------------- Где ты русских увидел?

21:36

ki

мда, финальчик тот еще в этом году...

21:35

PallMall

Елена Остапенко - замечательная теннисистка и, судя по ее игре, восходящая звезда тенниса. Очевидно, что Халеп не сможет с ней справится, но 3 сета скорее всего будут, потому что Елена много рискует и делает большое количество ошибок из-за этого. Русские, вперед!

21:31

Boleijj protiv

Tomas-boy. ---------- Лучшая среди Г....

21:23

Tomas-boy.

Каро могла стать №1 в случае победы, но Халеп сейчас объективно лучшая. Пора брать первый мэйджор и возглавлять рейтинг.)

21:16

Boleijj protiv

Халеп неудачница еще та, но болеть придется за нее, против латышей.

21:14