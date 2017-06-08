Халеп обыграла Плишкову и сыграет с Остапенко в финале Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Каролину Плишкову (6:4, 3:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros. В финале Халеп встретится с 20-летней латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в своем матче была сильнее Тимеа Бачински.
Напомним, что финал состоится 10 июня в 16.00 по московскому времени.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Халеп (Румыния, 3) – Плишкова Кар. (Чехия, 2) – 6:4, 3:6, 6:3
tryam
финал показал, что бывает когда настоящие звезды как Шарапова Вильямс Азаренко не играют...всякое не пойми кто в финале....смех
22:49
Denissimo
Boleijj protiv вот никогда таких не было, и вот опять...
22:32
Tomas-boy.
Кстати, детский тест на наличие хоть каких-либо признаков мозга никто не прошёл из пытавшихся.)) Включая и главного КБ-брата Томасика.)) Хотя ответ очевиден.)) Ржунимагу!))
22:20
diskmen
Если бы я был ЧМОКА, то я бы сказал, лакомая булочка для Халеп и поставил ковычки.))
22:15
Tomas-boy.
Boleijj protiv Я так понял ты из-за выноса Свитолиной на неё взъелся?)) Каких неудачниц? Она саму Серену обыгрывала на Итоговом. Сейчас сильнее Халеп в туре никого нет, кроме самой Королевы, которая в декрете, это объективная реальность.) И не принижай тур, раньше всегда трава была зеленее, знаем.)) Но если повнимательнее взглянуть на десятки из прошлых эпох, там стока всякого "добра" было, что без слёз не взглянешь.))
22:14
Boleijj protiv
Tomas-boy. ---------- Твоя Халеп умеет обыгрывать только неудачниц, какая история еще. Сдуется после нескольких крупных побед.
22:05
inachipoch
Tomas-boy. Каро могла стать №1 в случае победы, но Халеп сейчас объективно лучшая. Пора брать первый мэйджор и возглавлять рейтинг.) 21:16------------------- ЧМОка, у тебя иссякла твоя скудная фантазия на новые клички?
22:02
Tomas-boy.
Остапенко тоже заявила о себе, должно быть большое будущее.) И кумир у неё правильный.))
21:41
Tomas-boy.
Boleijj protiv Халеп как раз таки не Г, а элита.) Не имея выдающихся физ. данных делает всех за счёт умного тенниса. По окончании карьеры безусловно войдёт в Топ лучших всех времён.) Я думаю и больших побед у неё впереди немало.))
21:37
Boleijj protiv
ki ---------------- Привыкайте, женский тур надолго будет такой
21:37
Boleijj protiv
PallMall ------------------- Где ты русских увидел?
21:36
ki
мда, финальчик тот еще в этом году...
21:35
PallMall
Елена Остапенко - замечательная теннисистка и, судя по ее игре, восходящая звезда тенниса. Очевидно, что Халеп не сможет с ней справится, но 3 сета скорее всего будут, потому что Елена много рискует и делает большое количество ошибок из-за этого. Русские, вперед!
21:31
Boleijj protiv
Tomas-boy. ---------- Лучшая среди Г....
21:23
Tomas-boy.
Каро могла стать №1 в случае победы, но Халеп сейчас объективно лучшая. Пора брать первый мэйджор и возглавлять рейтинг.)
21:16
Boleijj protiv
Халеп неудачница еще та, но болеть придется за нее, против латышей.
21:14