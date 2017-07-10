17:57 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Халеп обыграла Азаренко в 1/8 финала Уимблдона

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Румынка Симона Халеп в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:3), 6:2. В четвертьфинале Халеп встретится с британкой Джоанной Контой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Халеп (Румыния, 2) – Азаренко (Белоруссия) – 7:6 (7:3), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Новоуепинни

Ваще такими темпами скоро в ВТА ни одного спонсора не останется. Один шлак играет, у всех 90% ударов мимо или в сетку, какие-то кузнецовы и остапенки и всякие рыбариковы в восьмерки проходят. Ужас

18:49

Новоуепинни

Почти хорошо, колхоз типа азары и возняки сшибли. Жалко третью - кузнецову не удалось, но там шансов мало было, колхозница рыдванская всегда шлаком была, тока мячики отбивать, а щас вообще шлачный шлак хуже кузнецовой

18:44

Thomas_Boy_

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! ___________ Да я даже не думал о результате этого матча.)) Меня развлекает только твоя очередная лажа в комментах.) И я не делаю прогнозов на теннис. Тем более, на женский. Ибо он нынче полное дно.

18:42

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Судя по жалким потугам выпендриться постфактум, когда результат уже известен, были.)) Что-то я не видел твоих постов до игры, типа, Смока что ты гонишь, Халеп выиграет.))

18:27

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

А у тебя были сомнения насчёт исхода матча?))

18:25

Thomas_Boy_

Ну конечно. Стеб. Или клон. Или стеб. Или клон.))) В здравом уме ты бы такого не написал же.)))

18:21

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

А ты разве не понял, что это стёб Тайлера, преданного фаната Викуси.)) Ну какие 99 % у доярки против лучшей теннисистки мира на сегодняшний день.)) Викуся очень много понтуется, а по факту обыгрывать может только теннисисток уровня Весниной.))

18:18

Thomas_Boy_

Смока, ты же писал, что шансы Азаренко 99% процентов.)))

18:14

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Thomas_Boy_ ? Мой прогноз с блеском зашёл.)) Победа Симы в двух сетах, за 2,5.) Надеюсь и у тебя тоже!))

18:11

Thomas_Boy_

Смока...))) Прогнозист хренов.)))

18:07

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Симонка на классе.)) Уже прибавляет потихоньку.) Следующий матч с Джоанной с приставкой супер.) Тем паче, что на кону звание первой ракетки мира, либо Сима, либо Каро.))

18:04