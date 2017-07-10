Халеп обыграла Азаренко в 1/8 финала Уимблдона

Румынка Симона Халеп в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:3), 6:2. В четвертьфинале Халеп встретится с британкой Джоанной Контой.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Халеп (Румыния, 2) – Азаренко (Белоруссия) – 7:6 (7:3), 6:2
Новоуепинни
Ваще такими темпами скоро в ВТА ни одного спонсора не останется. Один шлак играет, у всех 90% ударов мимо или в сетку, какие-то кузнецовы и остапенки и всякие рыбариковы в восьмерки проходят. Ужас
18:49
Новоуепинни
Почти хорошо, колхоз типа азары и возняки сшибли. Жалко третью - кузнецову не удалось, но там шансов мало было, колхозница рыдванская всегда шлаком была, тока мячики отбивать, а щас вообще шлачный шлак хуже кузнецовой
18:44
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! ___________ Да я даже не думал о результате этого матча.)) Меня развлекает только твоя очередная лажа в комментах.) И я не делаю прогнозов на теннис. Тем более, на женский. Ибо он нынче полное дно.
18:42
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Судя по жалким потугам выпендриться постфактум, когда результат уже известен, были.)) Что-то я не видел твоих постов до игры, типа, Смока что ты гонишь, Халеп выиграет.))
18:27
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
А у тебя были сомнения насчёт исхода матча?))
18:25
Thomas_Boy_
Ну конечно. Стеб. Или клон. Или стеб. Или клон.))) В здравом уме ты бы такого не написал же.)))
18:21
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
А ты разве не понял, что это стёб Тайлера, преданного фаната Викуси.)) Ну какие 99 % у доярки против лучшей теннисистки мира на сегодняшний день.)) Викуся очень много понтуется, а по факту обыгрывать может только теннисисток уровня Весниной.))
18:18
Thomas_Boy_
Смока, ты же писал, что шансы Азаренко 99% процентов.)))
18:14
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ ? Мой прогноз с блеском зашёл.)) Победа Симы в двух сетах, за 2,5.) Надеюсь и у тебя тоже!))
18:11
Thomas_Boy_
Смока...))) Прогнозист хренов.)))
18:07
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Симонка на классе.)) Уже прибавляет потихоньку.) Следующий матч с Джоанной с приставкой супер.) Тем паче, что на кону звание первой ракетки мира, либо Сима, либо Каро.))
18:04