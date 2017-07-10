Халеп обыграла Азаренко в 1/8 финала Уимблдона

Румынка Симона Халеп в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:3), 6:2. В четвертьфинале Халеп встретится с британкой Джоанной Контой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Халеп (Румыния, 2) – Азаренко (Белоруссия) – 7:6 (7:3), 6:2