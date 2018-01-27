Халеп – о поражении на Australian Open: "Надеюсь, четвертый финал станет для меня счастливым"

Первая ракетка мира Симона Халеп разочарована поражением от Каролин Возняцки (7:6 (7:2), 3:6, 6:4) в финале Australian Open. Румынская теннисистка, для которой данный финал стал третьим в рамках турниров "Большого шлема", надеется, что в следующий раз ей улыбнется удача.

– Мне сложно говорить, но я поздравляю Каролин, у нее потрясающая карьера. Это отличное достижение, желаю ей удачи в будущем, – сказала Халеп после матча. – Турнир сложился для меня хорошо. В первых матчах у меня были проблемы с лодыжкой, но я отдала все силы и вышла в финал.

Я разочарована, но Каролин сегодня была лучше. Я продолжу борьбу и надеюсь, что смогу играть на протяжении долгих лет. Этот финал стал для меня третьим. Надеюсь, что четвертый станет счастливым.

Возняцки – победительница Australian Open