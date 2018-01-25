Халеп – о победе над Кербер: "Матч напоминал американские горки"

Первая ракетка мира Симона Халеп рада победе над Ангелик Кербер (6:3, 4:6, 9:7) в полуфинале Australian Open. Румынская теннисистка подчеркнула, что старалась играть спокойно.

Эта встреча продлилась 2 часа 22 минуты. В финале Халеп сыграет со второй "сеяной" Каролин Возняцки.

– Это было сложно, меня всю трясет. Кербер – непростая соперница, которая хорошо двигается и выполняет удары из любой точки на корте, – приводит пресс-служба турнира слова Халеп. – Я была уверена в своих силах.

Я сказала себе, что нужно бороться за каждое очко, а потом можно отдохнуть. Старалась играть спокойнее, но матч напоминал американские горки. Я не сдавалась. Если ты делаешь это, то выигрываешь.