13:07 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп легко обыграла Мертенс и пробилась в 1/4 финала Roland Garros

1

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:2, 6:1) в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 59 минут.

В 1/4 финала румынка сыграет с победительницей пары Ангелик Кербер (Германия) - Каролин Гарсия (Франция).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - 6:2, 6:1

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!