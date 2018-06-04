Халеп легко обыграла Мертенс и пробилась в 1/4 финала Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:2, 6:1) в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 59 минут.
В 1/4 финала румынка сыграет с победительницей пары Ангелик Кербер (Германия) - Каролин Гарсия (Франция).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 1) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - 6:2, 6:1
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