Халеп и Дэвис повторили рекорд Australian Open по количеству геймов в женской сетке

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Лорен Дэвис в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 15:13.

Так, теннисистки сыграли 48 геймов и повторили рекорд турнира. В 1996 году американка Чанда Рубин и испанка Арача Санчес-Викарио на стадии четвертьфинала провели столько же геймов.

Также матч между Халеп и Дэвис стал третьим по продолжительности в женской сетке на Australian Open. Они играли 3 часа 47 минут. Рекорд принадлежит четвертьфинальному поединку 2011 года, в котором встретились итальянка Франческа Скьявоне и россиянка Светлана Кузнецова (6:4, 1:6, 16:14). Матч тогда длился 4 часа 44 минуты.