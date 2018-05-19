09:28 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп будет посеяна под первым номером на Roland Garros


Румынка Симона Халеп будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции, информирует официальный сайт WTA. Она гарантировала себе первое место рейтинга, так как на турнире в Риме прошла на один круг дальше, чем датчанка Каролин Возняцки. По словам Халеп, в связи с этим она не испытывет никакого дополнительного давления.

– Я знала до матча, что мне необходимо выиграть, чтобы сохранить первую позицию, – отметила Халеп. – Рада, что победила и сохранила лидерство. Давления я не ощущала, вы даже могли заметить это по моей игре. Приятно быть первым номером, но я больше не думаю об этом.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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