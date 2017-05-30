Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. За выход в третий круг Хачанов поборется с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томаш Бердых (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Харри (Чили, Q) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1

Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)