17:51 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

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Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. За выход в третий круг Хачанов поборется с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томаш Бердых (Чехия).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ХАЧАНОВ (Россия) - Харри (Чили, Q) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1

Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

читалось))

17:58