Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. За выход в третий круг Хачанов поборется с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томаш Бердых (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
ХАЧАНОВ (Россия) - Харри (Чили, Q) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)
Шарди (Франция) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)
shpasic
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