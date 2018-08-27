Хачанов во втором круге US Open сыграет с Сонего

Определился соперник россиянина Карена Хачанова по второму кругу US Open. Им стал итальянец Лоренцо Сонего, который одолел Жиля Мюллера из Люксембурга. Также во второй круг пробился 11-й "сеяный" Джон Изнер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Умбер (Франция, Q) - Коллин Альтамирано (США, Q) - 6:3, 7:6(7:4), 6:3

Николас Харри (Чили) - Петер Гойовчик (Германия) - 7:6(7:4), 4:6, 6:1, 7:5

Джон Изнер (США, 11) - Брэдли Клан (США, WC) - 7:6(7:3), 6:3, 6:4

Джейсон Каблер (Австралия, WC) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) - 6:3, 6:3, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, LL) - Жиль Мюллер (Люксембург) - 7:6(7:2), 6:7(9:11), 5:7, 7:6(8:6), 6:2