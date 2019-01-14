Хачанов - во втором круге Australian Open

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open. Десятый номер "посева" обыграл Петера Гойовчика из Германии.

Соперник Хачанова определится в матче японца Йошихито Нишиоки и американца Тенниса Сандгрена.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 10) - Петер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 14) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Диего Шварцман (Аргентина, 18) - Рудольф Моллекер (Германия, Q) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:0

Алекс Де Минаур (Австралия, 27) - Педру Соуза (Португалия) - 6:4, 7:5, 6:4