Хачанов - в четвертом круге Уимблдона!

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертый круг Уимблдонского турнира. В третьем кргуе он в трех сетах обыграл Фрэнсиса Тиафо из США. Соперником Хачанова в следующем раунде станет победитель матча Кайл Эдмунд - Новак Джокович.

В другой встрече Иржи Веселы победил Фабио Фоньини и вышел на Рафаэля Надаля.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Фрэнсис Тиафо (США) - 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1

Иржи Веселы (Чехия) - Фабио Фоньини (Италия, 19) - 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:2