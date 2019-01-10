Хачанов сыграет с Гойовчиком на старте Australian Open

В четверг, 10 января, состоялась жеребьевка турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии.
Россиянин Карен Хачанов в первом раунде встретится с немцем Петером Гойовчиком, Андрей Рублев - с американцем Маккензи Макдональдом.
Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с теннисистом из квалификации, действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер (3-й номер посева) - с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.
Итоги жеребьевки для российских теннисистов и спортсменов из числа 10 первых номеров посева:
Андрей Рублев (84-я ракетка мира) – Маккензи Макдональд (США, 79)
Даниил Медведев (15) – теннисист из квалификации
Евгений Донской (95) – Ласло Джере (Сербия, 91).
Новак Джокович (Сербия, 1) – теннисист из квалификации
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Джеймс Дакворт (Австралия, wild card)
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Денис Истомин (Узбекистан)
Александр Зверев (Германия, 4) – Аляж Бедене (Словения)
Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – Адриан Маннарино (Франция)
Марин Чилич (Хорватия, 6) – Бернард Томич (Австралия)
Доминик Тим (Австрия, 7) – Бенуа Пер (Франция)
Кеи Нишикори (Япония, 8) – теннисист из квалификации
Джон Изнер (США, 9) – Рейлли Опелка (США).
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