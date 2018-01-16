Хачанов стартовал с победы на Australian Open

Россиянин Карен Хачанов обыграл канадца Петера Полански в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжалась 2 часа и 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Полански (Канада, LL) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4,

Гарсия Лопес (Испания) - Пэр (Франция) - 6:0, 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.