Хачанов проиграл Надалю в третьем круге US Open

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в третьем круге US Open. В четырех сетах он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 4 часа 25 минут.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия, 27) - 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Денис Шаповалов (Канада, 28) - 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 9) - Тэйлор Фритц (США) - 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)