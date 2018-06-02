Хачанов обыграл Пуйе в третьем раунде Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Лукаса Пуйе (6:3, 7:5, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 24 минуты.

В следующем раунде россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Лукас Пуйе (Франция, 15) - 6:3, 7:5, 6:3