Хачанов обыграл Пуйе в третьем раунде Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Лукаса Пуйе (6:3, 7:5, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 24 минуты.
В следующем раунде россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Лукас Пуйе (Франция, 15) - 6:3, 7:5, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Don
О колобок, как там твой любовник максик поживает, не всю попку ему вылизал?)))
15:07
КолобокКолобков
Этот хачанов такой же россиянин,как зверев- немец...Куда катится теннис?
15:01
rusfed 2.0
Красавян Карен-джан. И против Зверева есть шансы имхо: Зверев тут в Париже не очень убедителен пока
14:13
diskmen
Наш Каренчик хоть куда вынес Пуйю в никуда.
14:10