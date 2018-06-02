14:04 | Теннис — "Большой шлем"

Хачанов обыграл Пуйе в третьем раунде Roland Garros

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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Лукаса Пуйе (6:3, 7:5, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 24 минуты.

В следующем раунде россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Лукас Пуйе (Франция, 15) - 6:3, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Don

О колобок, как там твой любовник максик поживает, не всю попку ему вылизал?)))

15:07

КолобокКолобков

Этот хачанов такой же россиянин,как зверев- немец...Куда катится теннис?

15:01

rusfed 2.0

Красавян Карен-джан. И против Зверева есть шансы имхо: Зверев тут в Париже не очень убедителен пока

14:13

diskmen

Наш Каренчик хоть куда вынес Пуйю в никуда.

14:10

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