11:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

0
0
0

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Адрианом Маннарино - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. В следующей стадии турнира россиянин встретится с победителем пары Пьер-Юге Эрбер - Джек Сок.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Маннарино (Франция) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ