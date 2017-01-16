Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Адрианом Маннарино - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. В следующей стадии турнира россиянин встретится с победителем пары Пьер-Юге Эрбер - Джек Сок.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
ХАЧАНОВ (Россия) - Маннарино (Франция) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3