Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Адрианом Маннарино - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. В следующей стадии турнира россиянин встретится с победителем пары Пьер-Юге Эрбер - Джек Сок.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Маннарино (Франция) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3