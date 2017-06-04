Хачанов обыграл Изнера на Roland Garros, следующий соперник - Маррэй

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в третьем круге Roland Garros. Напомним, что первый сет соперники провели еще вчера, однако из-за сильного дождя матч был перенесен на сегодня.

Отметим, что в четвертом круге россиянин встретится с первой ракеткой мира Энди Маррэем, который был сильнее Хуана Мартина Дель Потро.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Изнер (США, 21) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)