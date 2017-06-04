Хачанов обыграл Изнера на Roland Garros, следующий соперник - Маррэй

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в третьем круге Roland Garros. Напомним, что первый сет соперники провели еще вчера, однако из-за сильного дождя матч был перенесен на сегодня.
Отметим, что в четвертом круге россиянин встретится с первой ракеткой мира Энди Маррэем, который был сильнее Хуана Мартина Дель Потро.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
ХАЧАНОВ (Россия) – Изнер (США, 21) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)
alexzander
"Нетонущая субстанция" опять переобулась, не перестают удалять этот Сак))) Молодец Карен, всем приЧМОкам назло!)
15:59
and0508
Столько критиков аналитиков ....Хачанов в следующем круге и удачи ему с Марреем ....
15:35
Solace.
Посмотрел концовку матча, Карен красавчег)
14:47
Хрю-хрю
РусСак - это и есть ЧМОка. Непревзойдённый идиот.
14:43
diskmen
Не ожидал.Приятный сюрприз.Есть ещё в РОССИИ одарённые теннисисты.
14:43
Contr
Очередная Чмока?
14:42
РусСак
Последняя надежда поцреотов.)) Пойдёт Маррею на убой.))
14:36
rusfed 2.0
А сейчас Карену с эпохой придется сразиться! ))) Но даже Кузнецов взял у того партию
14:36
rusfed 2.0
Олала, в какого крутого теннисиста вырос Хачанов. Красавчик, Карен-джан!
14:35