Хачанов обыграл Гарсию Лопеса во втором круге Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Гильермо Гарсию Лопеса (6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3) во втором круге Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 12 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча Лукас Пуйе (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3