Хачанов обыграл Гарсию Лопеса во втором круге Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Гильермо Гарсию Лопеса (6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3) во втором круге Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 12 минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча Лукас Пуйе (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3
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