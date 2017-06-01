Хачанов обыграл Бердыха во втором круге Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в трех сетах обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге Roland Garros. Его следующим соперником станет американец Джон Изнер, победивший итальянца Паоло Лоренци.

Японец Кеи Нишикори взял верх в поединке с хозяином корта Жереми Шарди. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прошел в третий круг после травмы испанца Николаса Альмагро и теперь может встретиться с первой ракеткой мира Энди Маррэем.

Еще один представитель Испании Фелисиано Лопес в пяти сетах вырвал победу у соотечественника Давида Феррера и в следующем раунде сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Бердых (Чехия, 13) – 7:5, 6:4, 6:4

Нишикори (Япония, 8) – Шарди (Франция) – 6:3, 6:0, 7:6 (7:5)

Дель Потро (Аргентина, 29) – Альмагро (Испания) – 6:3, 3:6, 1:1 отказ 2-го игрока

Изнер (США, 21) – Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)

Лопес (Испания) – Феррер (Испания, 30) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4