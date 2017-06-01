Хачанов обыграл Бердыха во втором круге Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в трех сетах обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге Roland Garros. Его следующим соперником станет американец Джон Изнер, победивший итальянца Паоло Лоренци.
Японец Кеи Нишикори взял верх в поединке с хозяином корта Жереми Шарди. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прошел в третий круг после травмы испанца Николаса Альмагро и теперь может встретиться с первой ракеткой мира Энди Маррэем.
Еще один представитель Испании Фелисиано Лопес в пяти сетах вырвал победу у соотечественника Давида Феррера и в следующем раунде сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
ХАЧАНОВ (Россия) – Бердых (Чехия, 13) – 7:5, 6:4, 6:4
Нишикори (Япония, 8) – Шарди (Франция) – 6:3, 6:0, 7:6 (7:5)
Дель Потро (Аргентина, 29) – Альмагро (Испания) – 6:3, 3:6, 1:1 отказ 2-го игрока
Изнер (США, 21) – Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
Лопес (Испания) – Феррер (Испания, 30) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4
Дополнительная информация
- Джон Изнер
- Томаш Бердых
- Кеи Нишикори
- Фелисиано Лопес
- Давид Феррер
- Жереми Шарди
- Николас Альмагро
- Хуан-Мартин Дель Потро
- Паоло Лоренци
- Карен Хачанов
RusSuck
Бедный Надаль.)) Пора сниматься!))
16:49
kolan
Как папа и предсказывал!)) На классе!))
16:42
Bache Gabrielsen
Вот это да. Круто !
16:39
shpasic
ставка дня, изи мани!))
16:38
marksan
Мои поздравления Карену!
16:33