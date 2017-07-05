Хачанов может сыграть с Надалем в третьем круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в четырех сетах одолел бразильца Тиагу Монтейру во втором круге Уимблдона. Его следующий соперник определится в дуэли испанца Рафаэля Надаля и американца Дональда Янга.

Хорват Марин Чилич в трех сетах обыграл немца Флориана Майера и теперь встретится либо с Раду Алботом из Молдавии, либо со Стивом Джонсоном, представляющим США.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

ХАЧАНОВ (Россия, 30) – Монтейру (Бразилия) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5

Чилич (Хорватия, 7) – Майер Ф. (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4, 7:5

Фоньини (Италия, 28) - Веселы (Чехия) - 7:6 (7:3), 6:4, 6:2