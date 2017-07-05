Хачанов может сыграть с Надалем в третьем круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в четырех сетах одолел бразильца Тиагу Монтейру во втором круге Уимблдона. Его следующий соперник определится в дуэли испанца Рафаэля Надаля и американца Дональда Янга.
Хорват Марин Чилич в трех сетах обыграл немца Флориана Майера и теперь встретится либо с Раду Алботом из Молдавии, либо со Стивом Джонсоном, представляющим США.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
ХАЧАНОВ (Россия, 30) – Монтейру (Бразилия) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5
Чилич (Хорватия, 7) – Майер Ф. (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4, 7:5
Фоньини (Италия, 28) - Веселы (Чехия) - 7:6 (7:3), 6:4, 6:2
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Чего, кстати, и всем желаю.)) Если халява лежит под ногами, не нужно стесняться поднять её и положить в карман.))
20:54
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
А я пишу.)) И более того буду зарабатывать очередные лёгкие деньги.)
20:53
diskmen
На классе.)))Правда с Надалем будет очень тяжело.Похоронку не пишу ,поскольку уже обломился на Вавринке.
20:28