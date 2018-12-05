Хачанов, Медведев, Рублев и Донской - в заявочном листе Australian Open

Четверо россиян – Карен Хачанов (11-й в рейтинге ATP), Даниил Медведев (16-й), Андрей Рублев (68-й) и Евгений Донской (98-й) – вошли в заявочный лист Australian Open и сыграют в основной сетке первого в сезоне-2019 турнира "Большого шлема". В заявку основной сетки попали все теннисисты, занимающие в мировой классификации места с 1-го по 101-е, а трое игроков – британец Энди Маррэй, серб Янко Типсаревич и бельгиец Стив Дарсис, восстановившиеся после травм, воспользовались правом защищенного рейтинга.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января 2019 года. Действующим чемпионом турнира является Роджер Федерер, обыгравший в финале Марина Чилича.