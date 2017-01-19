07:27 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хачанов и Кузнецов преодолели первый круг Australian Open в парном разряде

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Россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов вышли во второй круг парного турнира Australian Open. Они взяли верх над представителем Израиля Джонатаном Эрлихом и американцем Скоттом Липски. Следующими соперниками россиян будут победители матча Сэм Керри/Дональд Янг (США) – Джейми Маррэй/ Бруну Соарес (Великобритания/Бразилия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Эрлих/Липски (Израиль/США) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/2/

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