Хачанов и Кузнецов преодолели первый круг Australian Open в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов вышли во второй круг парного турнира Australian Open. Они взяли верх над представителем Израиля Джонатаном Эрлихом и американцем Скоттом Липски. Следующими соперниками россиян будут победители матча Сэм Керри/Дональд Янг (США) – Джейми Маррэй/ Бруну Соарес (Великобритания/Бразилия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
ХАЧАНОВ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Эрлих/Липски (Израиль/США) – 6:4, 6:4