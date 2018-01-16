Хаасе, Раонич и Кукушкин проиграли в первом круге Australian Open

Канадец Милош Раонич проиграл словаку Лукашу Лацко в первом круге Australian Open. В других встречах итальянец Лоренцо Сонего выиграл у голландца Робина Хаасе, немец Петер Гойовчик переиграл Михаила Кукушкина из Кахастана, а Раду Албот из Молдавии уступил венгру Мартону Фучовичу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев А. (Германия, 4) - Фаббиано (Италия) - 6:1, 7:6 (7:5), 7:5

Сонего (Италия, Q) - Хаасе (Голландия) - 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 7:5

Гойовчик (Германия) - Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:3, 6:1

Кикер (Аргентина) - Томпсон Дж. (Австралия) - 6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3

Беннето (Франция) - Даниэль Т. (Япония) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:0), 6:4, 6:1

Лацко (Словакия) - Раонич (Канада, 22) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:4)

Фучович (Венгрия) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:3, 4:6, 7:5

Гоффен (Бельгия, 7) - Бахингер (Германия, Q) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4