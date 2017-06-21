Хаас и Шаповалов получили wild card на Уимблдон-2017

Официальный сайт Уимблдонского турнира огласил часть списка теннисистов, получивших wild card на участие в турнире. В мужском одиночном разряде известны пять имен из восьми, среди них - экс-вторая ракетка мира, серебряный призер Сиднея-2000 Томми Хаас.

Список спортсменов, получивших на данный момент wild card, выглядит следующим образом:

Мужчины, одиночный разряд: Хаас (Германия), Клейн, Норри, Уорд (все - Великобритания), Шаповалов (Канада).

Мужчины, парный разряд: Кларк/Уиллис, Клейн/Сэйлсбери, К. Скапски/Н. Скапски (все - Великобритания).

Женщины, одиночный разряд: Боултер, Броуди, Л. Робсон, Х. Уотсон (все - Великобритания), Дияс (Казахстан).

Женщины, парный разряд: Боултер/Суон, Броуди/Х. Уотсон, Дарт/Данн, Рэй/Л. Робсон (все - Великобритания).

Полный список участников Уимблдона-2017 станет известен позднее.