Григор Димитров вылетел с US Open, проиграв Стэну Вавринке

Болгарин Григор Димитров не смог выйти во второй круг US Open. Восьмая ракетка турнира уступил в первом круге Стэну Вавринке из Швейцарии.
Также во второй круг не смог выйти 16-й "сеяный" Кайл Эдмунд, который проиграл Паоло Лоренци.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Джек Сок (США, 18) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 6:0, 7:6(7:4), 6:2
Гвидо Пелья (Аргентина) - Каспер Рууд (Норвегия, Q) - 6:4, 6:4, 6:1
Жиль Симон (Франция) - Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - 6:2, 6:2, 6:3
Милош Раонич (Канада, 25) - Карлос Берлок (Аргентина, Q) - 7:6(7:4), 6:4, 1:6, 6:3
Паоло Лоренци (Италия) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - 4:6, 6:4, 7:5, 6:1
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Григор Димитров (Болгария, 8) - 6:3, 6:2, 7:5