Григор Димитров вылетел с US Open, проиграв Стэну Вавринке

Болгарин Григор Димитров не смог выйти во второй круг US Open. Восьмая ракетка турнира уступил в первом круге Стэну Вавринке из Швейцарии.

Также во второй круг не смог выйти 16-й "сеяный" Кайл Эдмунд, который проиграл Паоло Лоренци.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джек Сок (США, 18) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 6:0, 7:6(7:4), 6:2

Гвидо Пелья (Аргентина) - Каспер Рууд (Норвегия, Q) - 6:4, 6:4, 6:1

Жиль Симон (Франция) - Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - 6:2, 6:2, 6:3

Милош Раонич (Канада, 25) - Карлос Берлок (Аргентина, Q) - 7:6(7:4), 6:4, 1:6, 6:3

Паоло Лоренци (Италия) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - 4:6, 6:4, 7:5, 6:1

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Григор Димитров (Болгария, 8) - 6:3, 6:2, 7:5