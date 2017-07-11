Григор Димитров: "Разочарован собой и тем, что не смог сыграть лучше против Федерера"

Болгарин Григор Димитров после поражения от Роджера Федерера в 1/8 финала Уимблдона отметил, что разочарован своей игрой. Он также добавил, что без хорошей подачи невозможно успешно играть против швейцарца.

В четвертьфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

– Разочарован собой и тем, что не смог сыграть лучше, – приводит официальный сайт ATP слова Димитрова. – Я сделал много невынужденных ошибок, и моя первая подача была не самой лучшей. Без этих козырей невозможно хорошо играть против Федерера.

