Григор Димитров: "Не имеет смысла говорить о том, что я сделал не так. Все дело в Эдмунде"

Болгарин Григор Димитров после поражения от британца Кайла Эдмунда в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии отметил, что соперник заслуживает уважения. Он также добавил, что прошедшие матчи отняли у него много сил.

Отметим, что 23-летний Эдмунд впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". Его соперником станет победитель матча между Рафаэлем Надалем и Марином Чиличем.

– Кайл заслуживает уважения. Он заслуженно победил, все просто, – приводит официальный сайт турнира слова Димитрова. – Беру ответственность на себя. Не имеет смысла говорить о том, что я сделал не так, потому что все дело в Кайле. Он победитель.

Все прошедшие матчи отняли немало сил. Я устал и психологически. Ты каждый день пытаешься что-то сделать, чтобы стать сильнее и почувствовать свежесть. Но сегодня я не смог найти путь к победе. Я расстроен, но детально анализировать свое выступление сейчас не буду. Мне нужно отдохнуть пару дней, а потом оценю свою игру.