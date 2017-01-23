Григор Димитров: "Научился разграничивать теннис и личную жизнь"

Григор Димитров, который начал сезон-2017 с турнирной победы в Брисбене, а в понедельник оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, рассказал о секретах своего успеха в новом году.

"Я всегда стараюсь иметь в своей жизни что-то за пределами корта. Думаю, когда я был моложе, мне было сложно разграничить личную жизнь, теннис и что бы то ни было еще. Был период, когда я не понимал, как совмещать любовь к теннису с любовью к чему-то еще, – сказал Димитров на пресс-конференции после победы в понедельничном матче с Денисом Истоминым. – Но мы учимся, растем. Я не хочу сказать, что учусь на своих ошибках, но теперь я лучше понимаю себя. Думаю, мне это помогает. Надеюсь, и в будущем мне будет легче справляться с разного рода влюбленностями".

"Я узнал о себе много нового после того, как начал работать с новым тренер (Дани Валверду. – Прим. "СЭ"), – добавил Димитров. – Я очень рад, что он появился в нужное время, в конце прошлого года. В межсезонье с ним все было очень просто. Мы много разговаривали. Обсуждали, что можно улучшить, на чем нужно работать, в чем прибавить и чего мы хотим в 2017-м. После этого я стал больше верить в себя".