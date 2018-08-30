Градецка и Макарова пробились во второй раунд парного турнира US Open

Россиянка Екатерина Макарова в паре с чешкой Люси Градецкой обыграла американо-шведскую пару Кейтлин Кристиан/Ребекка Петерсон (6:2, 6:3) в первом раунде US Open. В следующем раунде им предстоит сыграть с дуэтом Сюко Аояма (Япония)/Дуань Инин (Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 6) - Кейтлин Кристиан/Ребекка Петерсон (США/Швеция) - 6:2, 6:3