22:39 27 мая | Теннис — "Большой шлем"

Гоффен победил Хаасе и вышел во второй круг Roland Garros


Француз Давид Гоффен вышел во второй круг Roland Garros. Девятый номер "посева" обыграл Робина Хаасе.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Фернандо Вердаско (Испания, 30) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Томаз Беллуччи (Бразилия, Q) - 6:1, 6:3, 3:6, 6:1

Давид Гоффен (Бельгия, 8) - Робин Хаасе (Голландия) - 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/

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