23:27 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Гоффен и Кудла не смогли выйти во второй круг US Open

0
0
0

Давид Гоффен в матче первого круга US Open уступил Джареду Дональдссону. В другой встрече Денис Кудла проиграл Алессандро Джаннесси. Также во второй круг пробились Жоау Соуза и Поль-Анри Матье.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дональдсон (США, Q) - Гоффен (Бельгия, 12) - 4:6, 7:5, 6:4, 6:0

Соуза Ж. (Португалия) - Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - 6:0, 6:1, 6:1

Джаннесси (Италия, Q) - Кудла (США) - 0:6, 6:4, 6:1, 1:6, 6:0

Матье П-А. (Франция) - Харрисон К. (США, Q) - 6:0, 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ