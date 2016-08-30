Гоффен и Кудла не смогли выйти во второй круг US Open

Давид Гоффен в матче первого круга US Open уступил Джареду Дональдссону. В другой встрече Денис Кудла проиграл Алессандро Джаннесси. Также во второй круг пробились Жоау Соуза и Поль-Анри Матье.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дональдсон (США, Q) - Гоффен (Бельгия, 12) - 4:6, 7:5, 6:4, 6:0

Соуза Ж. (Португалия) - Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - 6:0, 6:1, 6:1

Джаннесси (Италия, Q) - Кудла (США) - 0:6, 6:4, 6:1, 1:6, 6:0

Матье П-А. (Франция) - Харрисон К. (США, Q) - 6:0, 6:2, 6:1