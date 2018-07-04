Гергес выиграла у Лапко на Уимблдоне, Серена Уильямс сыграет с Младенович

Немка Юлия Гергес победила Веру Лапко из Белоруссии во втором круге Уимблдона. В третьем круге 13-я ракетка турнира сыграет с победительницей матча Леся Цуренко - Барбора Стрыцова.

В другой игре Кристин Младенович обыграла Татьяну Марию и в третьем круге встретится с Сереной Уильямс.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 13) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:2, 3:6, 6:2

Кристина Младенович (Франция) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 6:2