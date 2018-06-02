Гаврилова уступила Мертенс и не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

Австралийка Дарья Гаврилова завершила выступление на Roland Garros, потерпев поражение от бельгийки Элисе Мертенс в третьем круге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 16-й ракетки турнира "Большого шлема". Спортсменки провели на корте 1 час и 4 минуты.

В четвертом круге Мертес встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и немкой Андреа Петкович.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – 6:3, 6:1