Гаврилова сыграет с Плишковой в четвертом круге Australian Open

Чешка Каролина Плишкова в трех сетах одолела Елену Остапенко из Латвии в третьем круге Australian Open. В следующем раунде она встретится с Дарьей Гавриловой, сменившей перед началом прошлого сезона спортивное гражданство с российского на австралийское. Хозяйка корта в своем поединке победила швейцарку Тимеа Бачински.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Гаврилова (Австралия, 22) – Бачински (Швейцария, 12) – 6:3, 5:7, 6:4

Плишкова (Чехия, 5) – Остапенко (Латвия) – 4:6, 6:0, 10:8