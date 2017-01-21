Гаврилова сыграет с Плишковой в четвертом круге Australian Open

Чешка Каролина Плишкова в трех сетах одолела Елену Остапенко из Латвии в третьем круге Australian Open. В следующем раунде она встретится с Дарьей Гавриловой, сменившей перед началом прошлого сезона спортивное гражданство с российского на австралийское. Хозяйка корта в своем поединке победила швейцарку Тимеа Бачински.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Гаврилова (Австралия, 22) – Бачински (Швейцария, 12) – 6:3, 5:7, 6:4
Плишкова (Чехия, 5) – Остапенко (Латвия) – 4:6, 6:0, 10:8
Czechplayer
Плишкова чуть не вылетела, проигрывала 2:5 в решающем сете. По мне так Каролина главный фаворит на победу, такой ход игры с Остапенко удивляет.
16:21