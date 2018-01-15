Гаврилова отдала Фалькони два гейма на старте Australian Open

Австралийка Дарья Гаврилова одержала победу над американкой Ириной Фалькони в первом круге Australian Open. Встреча продолжалась чуть более часа и закончилась со счетом 6:1, 6:1.

Следующей соперницей Гавриловой станет бельгийка Элисе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гаврилова (Австралия, 23) – Фалькони (США, Q) – 6:1, 6:1