Гаврилова, Кербер, Осака и Стрыцова вышли в третий круг Уимблдона

Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, в матче второго круга Уимблдона обыграла другую австралийку Саманту Стосур со счетом 6:1, 6:4. Также в третий круг вышли немка Ангелик Кербер, японка Наоми Осака, австралийка Эшли Барти и чешка Барбора Стрыцова.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 17) – Эжени Бушар (Канада, Q) – 6:4, 7:5

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:4, 6:1

Наоми Осака (Япония, 18) – Кэти Бултер (Великобритания, WC) – 6:3, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 11) – Клер Лю (США, Q) – 3:6, 6:2, 6:4