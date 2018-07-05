Гаврилова, Кербер, Осака и Стрыцова вышли в третий круг Уимблдона

Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, в матче второго круга Уимблдона обыграла другую австралийку Саманту Стосур со счетом 6:1, 6:4. Также в третий круг вышли немка Ангелик Кербер, японка Наоми Осака, австралийка Эшли Барти и чешка Барбора Стрыцова.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 17) – Эжени Бушар (Канада, Q) – 6:4, 7:5
Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония, 18) – Кэти Бултер (Великобритания, WC) – 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 11) – Клер Лю (США, Q) – 3:6, 6:2, 6:4
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