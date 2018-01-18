Гаврилова и Касаткина вылетели с Australian Open в парном разряде

Австралийско-российский дуэт Дарья Гаврилова/Дарья Касаткина не смог выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. Спортсменки уступили американrfv Дженнифер Брэди и Ване Кинг. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 13 минут, завершилась со счетом 4:6, 1:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Брэди/Кинг В. (США) - Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - 6:4, 6:1.